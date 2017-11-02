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Псковский следственный отдел на транспорте завершил расследование уголовного дела в отношении новгородского пилота

Псковский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершил расследование уголовного дела в отношении командира воздушного судна «Cessna-172K» по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 268 УК РФ (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении.

В ходе следствия установлено, что 16 июля 2016 года командир воздушного судна осуществлял перелет по маршруту из аэродрома «Шевлино» (Московская область) в аэродром «Манушкино» (Ленинградская область) с промежуточной посадкой для дозаправки на посадочной площадке «Валдай-авиа». При взлете пилот не справился с управлением и произошло столкновение воздушного судна с землей и выкатывание его за пределы посадочной полосы. На борту воздушного судна находились пилот и два пассажира, получившие телесные повреждения, которые повлекли тяжкий опасный для жизни человека вред здоровью. 

Данные последствия наступили вследствие допущенных командиром судна нарушений в виде изменения аэродинамических, весовых и центровочных характеристик воздушного судна вследствие установления внештатного оборудования на его корпусе. Также он допустил уменьшение мощности двигателя воздушного судна путем дозаправки неподходящим топливом и превышением максимальной взлетной массы.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью. Уголовное дело направлено в Валдайский районный суд Новгородской области для рассмотрения по существу.

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