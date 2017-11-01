«Чудный вечер с душевной песней» устроит псковский колледж искусств 8 ноября

22:20, 02 ноября 2017, ПАИ

Праздничный концерт «Чудный вечер с душевной песней», состоится в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 8 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже.

Вечер посвящён 30-летию со дня основания специализации «Народное хоровое творчество» и ансамбля русской народной песни колледжа «Очелье».

В программе - чествование преподавателей специализации «Этнохудожестенное творчество», выступление ансамбля русской народной песни «Очелье» (руководитель Вера Кагазежева, концертмейстер Денис Разумов), творческие поздравления от выпускников разных лет – солистов и руководителей творческих коллективов Пскова, Псковской области, Санкт-Петербурга.

В концерте примут участие солисты Татьяна Арсентьева, Николай Зайцев, Наталья Широкова, фольклорный ансамбль «Плескава» ПсковГУ (руководитель Елена Самедова), фольклорный ансамбль «Гусельки» (руководитель Евгения Листкова), фольклорный ансамбль «Птицы» (Санкт-Петербург, руководитель Евгений Алексеев), фольклорный ансамбль «Здрава» (Санкт-Петербург, руководитель Татьяна Басова), вокальная группа «Журавушки» (руководитель Марина Каркина), фольклорный ансамбль «Плескава» (руководитель Татьяна Клименко), вокальная студия «Карамелька» (руководитель Наталья Широкова), ансамбль русской народной песни «Маков цвет» (руководитель Елена Усольцева), арт-группа «Малина» (руководитель Евграф Николаев), группа «Женский день» (руководитель Олеся Фадеева).

Отметим, что специализацией, а также ансамблем «Очелье» руководит специалист в области русского песенного искусства Вера Кагазежева. Ансамбль «Очелье» - лауреат всероссийских и международных конкурсов «Вселиственный венок», «Берегиня», «Как на речке было на Фонтанке», «Малахитовая шкатулка», «У Лукоморья».

Начало вечера-встречи - в 16:00.

Адрес концертного зала музыкального отделения колледжа: улица Воеводы Шуйского, 2. Вход свободный.