Администрация города Пскова примет участие в Международном смотре-конкурсе «Город, где хочется жить»
Администрация города Пскова примет участие в Х Международном смотре-конкурсе городских практик «Город, где хочется жить» в двух номинациях: «Социальная сфера: Расселение аварийного жилищного фонда» и «Библиотечное обслуживание: Организация комплектования библиотечных фондов». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации.
Смотр-конкурс проводит Международная Ассамблея столиц и крупных городов при поддержке Исполнительного комитета СНГ, Комитета Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления и Всероссийского совета местного самоуправления среди столиц и городов – региональных центров государств - участников Содружества Независимых Государств и Евразийского Экономического Сообщества.