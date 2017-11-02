Отпустили с «Миром»

00:09, 03 ноября 2017, ПАИ

2 ноября состоялась внеочередная сессия Псковского областного Собрания: вероятно, одна из самых коротких в истории регионального парламента. На ней депутаты приняли в свои ряды экс-губернатора Андрея Турчака, чтобы, как и 10 лет назад, отправить его своим представителем в Совет Федерации. Корреспондент Псковского агентства информации понаблюдал за этой формальной процедурой и удивился пожеланиям парламентариев новому-старому сенатору.

Прошедшая сессия практически не обещала сюрпризов. Не было никаких сомнений, что Собрание, где у «Единой России», напомню, квалифицированное большинство (более 2/3 голосов) делегирует в российский Сенат бывшего главу региона, нынче ставшего и.о. секретаря генсовета «партии большинства». Так что наблюдателям оставалось обращать внимание на нюансы. Например на то, что аж 8 депутатов (большинство из них – как раз от «ЕР») решили манкировать этими повторными проводами в столицу бывшего губернатора.

Показательным было и то, что, вопреки традиции, перед рассмотрением повестки дня не состоялись традиционные выступления представителей фракций на злободневные темы – те самые «десятиминутки ненависти». Хотя спикер Александр Котов, как всегда, предлагал коллегам высказаться…

И если «единороссы» в принципе редко пользуются такой трибуной (хотя можно было бы ожидать, что в этот раз кто-нибудь всё-таки подготовит оптимистичный спич о прошедших 8,5 годах правления Турчака), то молчание оппозиционеров, ранее любивших припечатать хлестким словом администрацию региона по поводу и без, даёт пищу для оценки их психологического состояния после внезапной смены власти в губернии.

Будь в Собрании устроивший персональную вендетту с Турчаком эсер Олег Брячак, он, наверное, не упустил бы шанса рассказать напоследок свои знаменитые сказки. Но г-н Брячак, как известно, перебрался в Псковскую гордуму, а его сменщик, гендиректор «Евро-Керамики» Владимир Панченко, ораторским искусством пока не блистал. И это тоже было странным, учитывая ту кампанию, которую устроили в интернете остальные сподручные опального бизнесмена и бывшего вице-спикера Михаила Гавунаса по поводу якобы чуть ли не свершившегося его возвращения в родные пенаты. К примеру, они опубликовали в соцсети Facebook фото гендиректора гипермаркета «Империал» Николая Рассадина с Гавунасом на фоне маршрутного автобуса «Псков – Петербург». Для развития этой мистификации, казалось бы, нет лучшего варианта, чем выступление перед сессией, но им эсеры отчего-то не воспользовались.

Таким образом, львиную долю времени сессии заняли процедурные вопросы: выборы счётчика, членов комиссии по проведению тайного голосования и т. п.

Перед назначением Турчака депутатом [ему, напомним, достался мандат Николая Бурого, добровольно подавшего в отставку; к следующей сессии, впрочем, единоросс из Стругокрасненского района надеется вновь получить депутатскую корочку – ПАИ] председатель Собрания Александр Котов дал весьма скромную характеристику бывшего губернатора. «Нет особой необходимости представлять Андрея Анатольевича. Он отработал у нас 8,5 лет, и до этого он был депутатом областного Собрания, членом Совета Федерации, - напомнил спикер. – Андрей Анатольевич как никто другой знает проблемы Псковской области, пути их решения, перспективы развития региона. При его непосредственном участии в нашем регионе реализованы и продолжают реализовываться серьезные капиталоёмкие проекты. Я думаю, что, став членом Совета Федерации, он продолжит участвовать в реализации этих проектов. С учетом того, что у Андрея Анатольевича богатый опыт руководителя, мне кажется, он самым достойным образом будет представлять нашу область в Совете Федерации».

Сам Турчак также был краток. Он ещё раз напомнил, что с некоторыми депутатами работал ещё с 2007 года, когда впервые получил мандат регионального парламентария, и выразил надежду, что триумвирату в лице его самого, врио губернатора Михаила Ведерникова и, собственно, законотворцев удастся «придать дополнительные импульс социально-экономическому развитию Псковской области». В заключение он попросил парламентариев «о персональной поддержке не взирая на политическую принадлежность» и повторил свой коронный примирительный тезис о том, что в Собрании политических партий нет, а у всех – и у него, и у депутатов – партия одна: «Псковская земля, наша любимая Псковская область».

Однако извечный визави почти уже сенатора, «яблочник» Лев Шлосберг не упустил случая припомнить Турчаку другие его слова: «Андрей Анатольевич, на следующий день после отставки, проводя в Москве заседание Генсовета вашей партии, вы сказали: «По сути, я возвращаюсь домой». Ваша командировка в Псковскую область завершилась. […] Вы вернулись в «Единую Россию», у «Единой России» есть все возможности финансировать вашу работу в партии».

Парламентарий единственный из всего депутатского корпуса прямо заявил, что будет голосовать против назначения экс-губернатора членом Совфеда, и ожидаемо назвал нахождение оппонента у руля области «разрушительными».

Куда менее критично выступил лидер местных либерал-демократов Антон Минаков, который решил оттенить свою поддержку представителя «партии власти» критикой другого её представителя – также сидевшего в зале «местного» депутата Госдумы, лидера движения «Убитые дороги» и члена центрального штаба Общероссийского народного фронта Александра Васильева. «У нас есть такой пример в Псковской области, как чёрное и белое: вот у нас есть депутат Госдумы Васильев, которого ни разу здесь не видели, думаю, большинство из вас за несколько созывов, и есть сенатор Борисов [на тот момент уже экс-сенатор: на минувшей неделе он уступил своё место как раз для Андрея Турчака, а сам, как ожидается, будет работать с ним дальше в партии – ПАИ], который всегда открыт к диалогу, присутствует на большинстве сессий, всегда готов к помощи и к какому-то сотрудничеству».

В связи с этим он довольно странно сформулировал свой депутатский наказ претенденту: «Хотелось бы высказать пожелание, и оно было высказано на встрече с Андреем Анатольевичем, чтобы в случае избрания его на данную должность не терялись контакты, а также оставалось конструктивное сотрудничество по всем возможным вопросам. Надеюсь, вы также будете появляться на сессиях областного Собрания». Звучало примерно как «ну ты уж там нас не забывай». На минуточку, депутаты вообще-то обсуждали направление в верхнюю палату своего представителя.

Врио губернатора Михаил Ведерников лаконично попросил народных избранников поддержать кандидатуру экс-главы области, косвенно напомнив о пресловутой «федеральной проходимости» своего предшественника, о которой только и говорили в начале его первого срока: «Уверен, этот статус [сенатора] и желание Андрея Анатольевича помогать региону дадут нам дополнительные возможности в отстаивании интересов Псковской области на федеральном уровне».

Больше желающих выступать не было, и к 16-й минуте сессии члены счётной комиссии отправились готовить тайное голосование. Для того, чтобы дать им время соблюсти все необходимые формальности, в повестку была включена парочка бюрократических вопросов, которые депутаты приняли даже без доклада и обсуждений.

Комиссия к этому времени ещё не успела подготовиться, и, чтобы занять неловкую паузу, слово попросил теперь уже экс-сенатор Александр Борисов. Он поблагодарил депутатов за совместную работу, «за ту возможность, которую вы мне предоставили, за доверие, которые вы мне оказали», а также пообещал «оставаться на связи».

Следом вынужденной паузой в сессии воспользовался коммунист Виктор Дуля, который снова пригласил коллег на торжественное мероприятие по случаю 100-летия Октябрьской революции, которое пройдёт 5 ноября в 12:00 в Псковском драмтеатре, а также на традиционные шествие и митинг 7 ноября. Про кандидатуру Турчака он ничего не сказал, но этот пробел сразу после избрания Турчака сенатором со счетом 28 «за» (при 5 «против» и 3 бюллетенях, признанных недействительными) заполнил однопартиец Дули, старейшина регионального парламента Анатолий Копосов.

Сначала представитель КПРФ похвалил своего земляка Александр Борисова и, по примеру либерал-демократов, покритиковал депутата Госдумы Васильева: «Он [экс-сенатор] не в пример отдельным нашим представителям в высших эшелонах власти, всегда здесь бывает, бывал, и сегодня здесь». Затем коммунист произнёс осанну экс-губернатору: «Мы сегодня с вами, на мой взгляд, как старейшины, сделали очень правильный выбор, что никто из присутствующих здесь моих коллег, в том числе и я, для области не может сделать столько, сколько может это сделать Турчак Андрей Анатольевич».

На этой бы торжественной ноте и завершить сессию, однако Александр Котов спохватился и напомнил коллегам: «Просьба по окончании сессии получить всем карты «Мир»!».

Получил ли такую карту пробывший целых 18 минут депутатом областного Собрания 6-го созыва Андрей Турчак – неизвестно.