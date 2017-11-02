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За дачу ложных показаний в суде жителю Локнянского района грозят исправительные работы

В Локнянском районе местный житель предстанет перед судом за дачу заведомо ложных показаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе следствия установлено, что 3 мая мужчина находился в Локнянском районном суде на допросе в качестве свидетеля в ходе рассмотрения уголовного дела о преступлении, предусмотренном пунктом «г» части 2 статьи161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Чтобы помочь подсудимой, являющейся  его бывшей сожительницей, избежать уголовной ответственности за совершенное преступление, и облегчить её положение, он дал заведомо ложные показания о нанесении ударов, применении физической силы и хищении денежных средств подсудимой.

Уголовное дело направлено в Локнянский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 307 УК РФ предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет.

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