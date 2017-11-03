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Общество

Капремонта конструктивных элементов 4 домов в Пскове добилась прокуратура

В Пскове прокуратура добилась проведения капитального ремонта конструктивных элементов четырёх многоквартирных жилых домов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По обращению местных жителей прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В ходе надзорных мероприятий установлено, что конструктивные элементы фасадов, кровля, системы холодного водоснабжения, канализации и отопления жилых домов № 17 по улице Труда, № 12 по улице Стахановской, ДОС – 29, № 23 по улице Яна Фабрициуса находятся в аварийном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте.

В этой связи прокурор направил в Псковский городской суд исковое заявление об обязании администрации города привести элементы конструкций многоквартирных жилых домов, их инженерные сети в нормативное состояние. Требования прокурора суд удовлетворил, на исполнительные органы местного самоуправления Пскова возложены соответствующие обязанности.

В настоящее время судебное решение исполнено, проведен капитальный ремонт балконов зданий жилых домов №17 по улице Труда, № 12 по улице Стахановской, выполнен капитальный ремонт кровли, системы холодного водоснабжения, канализации и отопления жилого дома по адресу ДОС-29, а также дома № 23 по улице Я. Фабрициуса. Всего на проведение ремонтных работ израсходовано более 5,5 млн рублей.

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