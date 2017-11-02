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Тело пропавшего по дороге в госпиталь псковича нашли в реке Великой

Тело Александра Соловьева 1947 года рождения, пропавшего 25 октября, обнаружили вчера, 2 ноября, в реке Великой в районе Овсище. Как стало известно Псковскому агентству информации, в настоящее время причина смерти уточняется.

Родственники Соловьева писали в соцсетях, что он пропал по дороге в военный госпиталь Пскова. Отметим, ранее Александр Соловьев являлся исполнительным директором Совета муниципальных образований Псковской области.

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