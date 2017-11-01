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Культура

Концерт Натальи Александровой состоится в областной филармонии

17 ноября в Большом концертном зале псковской областной филармонии состоится концерт заслуженной артистки России Натальи Александровой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В концерте под названием «Снова осень» прозвучат старинные русские и современные романсы, песни на стихи псковских поэтов, а также песни, знакомые многим по кинофильмам, и песни известных исполнителей поп-музыки. В концерте принимают участие Андрей Ефстафьев (клавишные), Алексей Бобров (гитара), Серафима Дмитриева (вокал), а также шоу-балет «АРТ». 

Начало концерта в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте, а также в кассе БКЗ на улице Некрасова, 24. 
 

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