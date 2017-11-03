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Общество

Ярмарка ремесленников откроет празднование Дня народного единства в Пскове

Праздничные мероприятия 4 ноября в Пскове начнутся в Детском парке с Народной ярмарки ремесленников в 10:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В 12:00 её продолжит праздничная программа «Под небом единым». Здесь пройдут выступления творческих и спортивных коллективов. В это же время в Городском культурном центре (площадь Победы,1) состоится «Праздник дружбы»  - музыкальная интерактивная программа для детей в рамках творческого проекта «Отдыхаем всей семьей».

В 15:00 жителей и гостей города ждут в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5) на фестивале национальных диаспор «Многонациональное разноцветье», на конкурсе-выставке детского рисунка «Широка страна моя родная» и фотовыставке «Разные, но не чужие - мир через культуры». В Городском культурном центре в 15:00  прозвучит «Песня русская»  -  гала-концерт  победителей областного фестиваля-конкурса исполнителей  народной песни. Кроме этого, в 17:00 желающих приглашают в Летний сад (Октябрьский проспект, 34) на праздничный вечер для людей элегантного возраста «Рио-рита».

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