Россияне стали оптимистичнее относиться к своему материальному положению

09:48, 03 ноября 2017, ПАИ

Жители России стали оптимистичнее оценивать свое материальное положение. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Индекс произошедших изменений личного материального положения (ИПМП) в III квартале составил - 11,7%. По сравнению с двумя прошлыми годами этот показатель вырос в два раза.

Оптимистичнее всех свое материальное положение оценивают граждане до 30 лет (6,7%). На втором месте — 30-49-летние россияне (10,4%). Пессимистичнее других настроены люди за 50 (-14,7%).

Кроме того, ИПМП среди женщин на этот раз был выше, чем у мужчин, — показатель составил -11,3% и -12% соответственно. А в III квартале 2016 года ситуация была обратной: -20,2% среди женщин и -17,3% у мужчин.