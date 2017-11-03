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Общество

Россияне стали оптимистичнее относиться к своему материальному положению

Жители России стали оптимистичнее оценивать свое материальное положение. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Индекс произошедших изменений личного материального положения (ИПМП) в III квартале  составил - 11,7%. По сравнению с двумя прошлыми годами этот показатель вырос в два раза.

Оптимистичнее всех свое материальное положение оценивают граждане до 30 лет (6,7%). На втором месте — 30-49-летние россияне (10,4%). Пессимистичнее других настроены люди за 50 (-14,7%).

Кроме того, ИПМП среди женщин на этот раз был выше, чем у мужчин, — показатель составил -11,3% и -12% соответственно. А в III квартале 2016 года ситуация была обратной: -20,2% среди женщин и -17,3% у мужчин.

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