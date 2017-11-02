Два пешехода и велосипедист попали под колёса автомобилей на псковских дорогах 2 ноября

10:10, 03 ноября 2017, ПАИ

Два пешехода и велосипедист попали под колёса автомобилей на дорогах Псковской области 2 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В 11:40 в Островском районе на 341-м километре дороги Санкт-Петербург – Невель 40-летний водитель Chrysler сбил 41-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу перед близко ехавшим автомобилем. Велосипедиста пришлось госпитализировать.

В 17:06 в Великих Луках у дома № 6 по улице Клевцова 61-летний водитель Volvo ХС-90 сбил 9-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок получил незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.

В 17:50 в Пскове у дома № 138 по улице Ипподромной 49-летний водитель Nissan Note сбил 65-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП пешеход госпитализирован.

В 18:35 в Порховском районе на 18-м километре дороги Порхов - Успенье в деревне Волышово 27-летний молодой человек на BMW 318 выбрал небезопасную скорость движения, на закруглении дороги не справился с управлением, съехал с главной на второстепенную, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении ВАЗ-21150. 30-летний водитель и 26-летний пассажир ВАЗа получили незначительные травмы.

Других ДТП за минувшие сутки не произошло. Сотрудники ГИБДД задержали 5 водителей в состоянии алкогольного опьянения.