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Общество

Протяженность аварийных водопроводов увеличилась в России

В сентябре текущего года в России протяженность ветхих водопроводных сетей достигла 194 тыс. км, что почти на 10 тыс. км больше, чем годом ранее. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу Минстроя России Михаила Меня, который отметил, что аварийность снижается.

«Мы видим, что с 1995 года аварий стало вдвое меньше. Притом что протяженность водопроводов увеличилась на 70 тыс. км», — заявил он.

По данным ведомства, в 2016 году в России произошли 74,5 тыс. аварий на водопроводе. По мнению экспертов, для поддержания существующей инфраструктуры необходимо ежегодно вкладывать порядка 500 млрд рублей на протяжении пяти лет. Это значительно скажется на бюджете страны, поэтому в данную отрасль стараются привлекать частные компании.

Как рассказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, износ коммунальной системы составляет от 60% до 80%, поэтому сфера ЖКХ не особо интересует инвесторов. По ее словам, тарифы на воду не позволяют полностью окупить затраты на содержание водопроводных сетей. В итоге изношенность труб влияет и на качество воды в кранах россиян.

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