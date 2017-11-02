Подземный газопровод повредили дорожники на окраине Пскова

09:34, 03 ноября 2017, ПАИ

Вечером 2 ноября в Пскове у дома № 47 по Ленинградскому шоссе при обустройстве дренажной системы технической дороги экскаватором был поврежден подземный газопровод. Как стало известно Псковскому агентству информации, работы проводились без согласования с газовой службой.

В результате аварии давление в поврежденном участке снизилось, произошла незначительная утечка газа. После того, как газопровод был пережат ремонтной бригадой, а утечка устранена, без газоснабжения остались 8 жилых домов частного сектора. Социальнозначимых объектов в зоне отключения нет.