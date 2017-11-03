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Общество

Почти на четверть вырос экспорт пшеницы из России

За последние десять месяцев Россия увеличила поставки пшеницы за рубеж почти на 23% — до 10,6 млн т., экспорт зерновых в целом увеличился на 28% — до 16,4 млн т.. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Минсельхоза.

В частности, в 2016 году Россия экспортировала 27,1 млн т. пшеницы, уступив мировое лидерство США.  Всего в этом сезоне Россия планирует собрать 130 млн. тонн зерновых и продать за рубеж 45 млн тонн. При этом спрос на внешних рынках есть не только на пшеницу, но и на другие культуры — ячмень и кукурузу.

Как отметила пресс-секретарь Минсельхоза Яна Перепечаева, в октябре при ведомстве был создан специальный оперативный штаб, который занимается вопросами экспорта зерновых, а также обсуждает меры по регулированию цен на внутреннем рынке.

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