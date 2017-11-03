Завершился полевой выход личного состава псковского ОМОНа

11:42, 03 ноября 2017, ПАИ

Завершился полевой выход личного состава псковского ОМОНа. В течение недели сотрудники ОМОНа отдела Росгвардии по Псковской области на практике совершенствовали свои профессиональные навыки и отрабатывали совместные действия в различных условиях оперативной обстановки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Занятия проходили днем и ночью. Омоновцы совершили марш, в ходе которого отработали тактику действий по отражению нападения противника на колонну.

В ходе полевого выхода сотрудники спецподразделения Росгвардии выполнили нормативы по огневой подготовке, провели дневные и ночные стрельбы из штатного вооружения, приняли участие в специальной операции по блокированию и нейтрализации условного противника, отработали порядок проведения разведывательно-поисковых мероприятий, способы скрытного передвижения групп в боевом порядке, приемы оказания доврачебной помощи и эвакуации раненых.

По оценке командования отряда, личный состав с поставленными задачами справился успешно, проявил высокую слаженность и инициативу.