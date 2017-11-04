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Депутат госдумы Александр Козловский: День народного единства символизирует патриотизм

Депутат Государственной Думы Александр Козловский поздравил жителей Псковской области в Днем народного единства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Уважаемые жители Псковской области, представители трудовых коллективов, ветераны и молодежь! От всей души поздравляю вас с Днем народного единства! Этот праздник символизирует патриотизм, сплоченность и верность Отечеству, напоминает нам о героических событиях отечественной истории.

Сила единства помогла прогнать польско-литовских интервентов, победить фашизм, восстановить страну от послевоенной разрухи. И сегодня основой нашего государства остаются единство и верность Родине, которые помогают нам преодолевать трудности, с честью противостоять внешним угрозам. Ведь в сплоченности и согласии – великая сила российского народа, что уже не раз доказывала история.

Уважаемые земляки! В этот праздничный день хочу поблагодарить всех, кто трудится на благо Псковской области. Желаю вам счастья, добра и процветания. Пусть в ваших домах всегда будет мир, согласие и благополучие», - говорится в тексте поздравления.

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