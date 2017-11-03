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Общество

Студентка Опочецкого педагогического колледжа победила в областном чемпионате «Абилимпикс»

Лучшей на конкурсе профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который завершился 2 ноября в Пскове, стала студентка Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Анастасия Федорова. По итогам состязаний Анастасия Фёдорова она набрала 91 балл и согласно условиям конкурса, отправится отстаивать честь региона на национальный чемпионат «Абилимпикс» в Москву, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Второй и третий результаты - у Любови Алексеевой (90 баллов) и Екатерины Пахомовой (89 баллов) из Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса.

Дипломы победителям вручила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она поздравила победителей конкурса и поблагодарила мастеров региональных колледжей за профессиональную подготовку участников. Вера Емельянова отметила, что региональный чемпионат является новым шагом в развитии профессионального образования и общества в целом, которое становится более открытым и дружелюбным для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Она также выразила надежду, что в будущем количество профессий в региональном чемпионате «Абилимпикс» будет увеличиваться, как и будет расти число высокопрофессиональных кадров. «Нам очень нужны рабочие руки, нам очень нужны настоящие высокопрофессиональные кадры, и мы ждем вас на работу в Псковской области», — обратилась она к конкурсантам.

В свою очередь один из членов судейской бригады, генеральный директор строительной организации Владимир Ягодка отметил, что «Абилимпикс» прошел на высоком организационном уровне, и он готов принять на работу молодые и профессионально подготовленный кадры.

Напомним, что региональный конкурс профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проходил 1-2 ноября на базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса. За звание лучшего по направлению «Сухое строительство и штукатурные работы» боролись шесть студентов из четырех ссузов Псковской области.

Конкурс проводится в Псковской области второй год подряд в рамках госпрограммы «Доступная среда» и в соответствии с постановлением Правительства РФ. Его цель — содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда.

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