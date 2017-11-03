Транзит 19 тонн бельгийских груш запрещён в Пыталовском районе

11:54, 03 ноября 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка в Пыталовском районе запрещен транзит из Бельгии в Казахстан партии свежих груш весом более 19 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В фитосанитарном сертификате в графе «дополнительная декларация» отсутствовала информация о месте производства перемещаемой продукции, что является нарушением.

Запрещенный к ввозу груз возвращен на сопредельную территорию.