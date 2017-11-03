Санкционная скумбрия из Норвегии обнаружена в Псковской области

10:36, 03 ноября 2017, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура совместно с таможней, УМВД России и Россельхознадзором установила факт незаконного ввоза на территорию России весовой солено-мороженой скумбрии из Норвегии, подпадающей под действие санкций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В этой связи в отношении ООО «Сузорье», осуществившего ввоз, возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации).