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Экономика

Санкционная скумбрия из Норвегии обнаружена в Псковской области

Псковская транспортная прокуратура совместно с таможней, УМВД России и Россельхознадзором установила факт незаконного ввоза на территорию России весовой солено-мороженой скумбрии из Норвегии, подпадающей под действие санкций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. 

В этой связи в отношении ООО «Сузорье», осуществившего ввоз, возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации). 

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