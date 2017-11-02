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За отдых в Турции на бывшего псковского таможенного инспектора заведено уголовное дело

Псковская транспортная прокуратура в ходе проверки Псковской таможни выявила факт мошенничества в действиях бывшего государственного таможенного инспектора таможенного поста МАПП Лудонка. Женщина предоставила в Псковскую таможню листок нетрудоспособности, но фактически она в этот период находилась в Турции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В этой связи Псковский следственный отдел на транспорте Северо-Западного СУТ СК России возбудил уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

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