За отдых в Турции на бывшего псковского таможенного инспектора заведено уголовное дело

12:08, 03 ноября 2017, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура в ходе проверки Псковской таможни выявила факт мошенничества в действиях бывшего государственного таможенного инспектора таможенного поста МАПП Лудонка. Женщина предоставила в Псковскую таможню листок нетрудоспособности, но фактически она в этот период находилась в Турции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В этой связи Псковский следственный отдел на транспорте Северо-Западного СУТ СК России возбудил уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).