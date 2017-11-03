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Общество

Фальшивая пятитысячная купюра изъята в Великих Луках

В Великих Луках полиция изъяла поддельную пятитысячную банкноту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, в Великих Луках в одном из финансовых учреждений полиция изъяла фальшивую пятитысячную купюру. Проводится проверка.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

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