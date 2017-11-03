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Реструктуризацию долга Псковпассажиравтотранса перед облбюджетом назвал первоочередной задачей Александр Питиримов

Александр Питиримов, который стал победителем конкурса на замещение вакантной должности генерального директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», в качестве первоочередной задачи обозначил реструктуризацию задолженности предприятия перед областным бюджетом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Главное сейчас — не допустить банкротства предприятия и срывов регулярных перевозок в Пскове и в семнадцати районах области. В частности, по районам Псковпассажиравтотранс выполняет подвоз почти 5 тысяч школьников и более 800 учителей в 77 школ региона», — рассказал Александр Питиримов.

Кроме того, в качестве векторов развития предприятия он назвал совершенствование автовокзальной инфраструктуры, внедрение комплексного плана транспортного обслуживания населения, введение системы автоматизированного контроля оплаты за проезд, развитие железнодорожных сервисов, подготовку кадрового резерва.

Отметим, Псковпассажиравтотранс — системообразующее предприятие региона. Компания имеет 550 автобусов, курсирующих по 80 межмуниципальным, 237 муниципальным и 24 городским маршрутам. Ежегодно предприятие перевозит более 40 млн пассажиров и обеспечивает три четверти пассажирских перевозок в регионе.

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