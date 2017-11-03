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Общество

Участница проекта на Первом канале претендует на премию «Народное признание»

Участница проекта «Голос. Дети» на Первом канале Анна Мошкорина претендует на премию «Народное признание - 2017» в номинации «Талант». Заявку прислала редакция газеты «Комсомольская правда. Псков».

«13-летняя Аня Мошкорина в своём юном возрасте успела обзавестись армией фанатов по всей стране. И всё благодаря своему голосу. Девочка в 2016 году участвовала в шоу «Голос. Дети». Дошла до полуфинала. Но на этом её певческая карьера не прекратилась. Аня сейчас участвует с псковскими рок-группами в концертах, в том числе и благотворительных», - сообщается в заявке.

Напомним, 2 октября начался приём заявок на соискание премии «Народное признание-2017». Продлится он до 18:00 1 декабря. Вручение премии состоится 2 марта. Претендовать на награду и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь. По итогам 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе. 

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700. В прошлом году оргкомитет принял 104 заявки на соискание премии.  

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016».

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