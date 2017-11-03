Порядок участия в программе «Формирование комфортной городской среды» разъяснил псковичам и. п. главы города

12:19, 03 ноября 2017, ПАИ

Исполняющий полномочия главы Пскова Сергей Гаврилов провел прием граждан по личным вопросам. Все обращения были связаны с жилищными вопросами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Две заявительницы, проживающие в многоквартирном доме на улице Новоселов, обратились к замглавы Пскова с просьбой о ремонте протекающей после дождей кровли. Псковичкам посоветовали обратиться с письменным заявлением в управляющую компанию, которая обслуживает их дом.

Еще одна женщина пришла на прием с вопросом ремонта придомовой территории на улице Лесной, где отсутствует асфальтовое покрытие, образовались лужи. Заявительнице пояснили, что она вместе со своими соседями может принять участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Однако, прием заявок на проведение ремонтов во дворах на 2018 год уже завершился. Поэтому ей рекомендовали оформить все необходимые документы для участия в программе в 2019 году. Сергей Гаврилов дал поручение оказать помощь в данном вопросе.

Решение всех вопросов, озвученных в ходе приема, Сергей Гаврилов взял под личный контроль.

Подробнее ознакомиться с условиями участия в программе «Формирование комфортной городской среды» можно в разделе «Власть» на официальном сайте администрации Пскова.