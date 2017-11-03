Фотовыставка «Огибая мимолетность» откроется в Псковском колледже искусств 7 ноября

13:28, 03 ноября 2017, ПАИ

7 ноября в 12:30 в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (улица Набат, дом 5) откроется фотовыставка «Огибая мимолетность».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе колледжа, на выставке будут представлены работы студента первого курса колледжа специализации «Фотовидеотворчество» Дмитрия Назарова. Впервые за всю историю специализации первокурсник решился организовать персональную выставку своих работ.

«Зрители увидят фотографии, выполненные Дмитрием в разное время суток. Часть работ – это сложная ночная съёмка, требующая особого мастерства фотографа. Также автор продемонстрирует свою технику высокоскоростной фотографии – авиаспоттинга», - отметили в учреждении.