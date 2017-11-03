0
15:30
Гала-шоу «Мисс Псков 2017» состоится 3 ноября в санатории «Хилово»
14:19
Участница проекта на Первом канале претендует на премию «Народное признание»
10:07
На сайте ПАИ стартовало голосование за участниц «Мисс Псков - 2017»
09:30
Ярмарка ремесленников откроет празднование Дня народного единства в Пскове
22:51
Дети псковских полицейских нарисовали родителей в погонах
20:55
Основательница ансамбля «Радость» скончалась в Пскове
19:39
Сайт губернатора Псковской области сменит название и возобновит работу в ближайшее время
Еще новости
Общество

Фотовыставка «Огибая мимолетность» откроется в Псковском колледже искусств 7 ноября

7 ноября в 12:30 в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (улица Набат, дом 5) откроется фотовыставка «Огибая мимолетность».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе колледжа, на выставке будут представлены работы студента первого курса колледжа специализации «Фотовидеотворчество» Дмитрия Назарова. Впервые за всю историю специализации первокурсник решился организовать персональную выставку своих работ.

«Зрители увидят фотографии, выполненные Дмитрием в разное время суток. Часть работ – это сложная ночная съёмка, требующая особого мастерства фотографа. Также автор продемонстрирует свою технику высокоскоростной фотографии – авиаспоттинга», - отметили в учреждении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Гала-шоу «Мисс Псков 2017» состоится 3 ноября в санатории «Хилово»
03 ноября 2017
Гала-шоу «Мисс Псков 2017» состоится 3 ноября в санатории «Хилово»
Участница проекта на Первом канале претендует на премию «Народное признание»
03 ноября 2017
Участница проекта на Первом канале претендует на премию «Народное признание»
На сайте ПАИ стартовало голосование за участниц «Мисс Псков - 2017»
03 ноября 2017
На сайте ПАИ стартовало голосование за участниц «Мисс Псков - 2017»
Ярмарка ремесленников откроет празднование Дня народного единства в Пскове
03 ноября 2017
Ярмарка ремесленников откроет празднование Дня народного единства в Пскове
Дети псковских полицейских нарисовали родителей в погонах
02 ноября 2017
Дети псковских полицейских нарисовали родителей в погонах
Основательница ансамбля «Радость» скончалась в Пскове
02 ноября 2017
Основательница ансамбля «Радость» скончалась в Пскове 1
Сайт губернатора Псковской области сменит название и возобновит работу в ближайшее время
02 ноября 2017
Сайт губернатора Псковской области сменит название и возобновит работу в ближайшее время 3
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пскове успели отремонтировать только 3 двора из 13
02 ноября 2017
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пскове успели отремонтировать только 3 двора из 13 1

Идет загрузка...