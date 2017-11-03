Повторно севших за руль нетрезвыми водителей задержали в Опочке и Плюсском районе

13:07, 03 ноября 2017, ПАИ

В Опочке и Плюсском районе полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 2 ноября, ночью, в Опочке в районе улицы Набережной за рулем автомашины ВАЗ-21099 находился нетрезвый 23-летний местный житель. В Плюсском районе на 188-ом километре дороги Санкт-Петербург - Невель стражи порядка остановили автомобиль «Исузу». Выяснилось, что иномаркой управлял 26-летний водитель, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.