Более 400 жителей Псковской области написали Большой этнографический диктант

11:28, 03 ноября 2017, ПАИ

Большой этнографический диктант в Псковской области написали более 400 человек. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, просветительская акция состоялась 3 ноября, накануне Дня народного единства.

Куратор региональной площадки проекта, доцент кафедры географии Псковского государственного университета Наталия Теренина рассказала, что в этом году тестирование в регионе проходило на площадках Псковского государственного университета, Псковского филиала Российской международной академии туризма и Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Проверить свои знания в области этнографии пришли школьники, студенты, преподаватели, а также сотрудники администрации Псковской области, члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, реготделения Российского географического общества. Некоторые жители региона приняли участие во всероссийском проекте виртуально, на сайте акции.

Участники Большого этнографического диктанта должны были ответить на 30 вопросов в виде теста по культуре, традициям, религии, истории, топонимике, диалектологии. На решение теста отводилось 45 минут. За каждое задание можно максимально получить 1 балл.

Проверять ответы будут волонтеры и кураторы региональных площадок. Свои результаты каждый участник сможет узнать после 12 декабря на сайтах проекта и Федерального агентства по делам национальностей по индивидуальному номеру, который он получил при регистрации. Там же будут опубликованы правильные ответы и разбор типичных ошибок.

Отметим, что Псковская область второй год подряд принимает участие во всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант». В прошлом году тестирование прошли более 150 жителей региона.