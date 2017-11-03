День открытых дверей состоится в ПсковГУ 9 ноября
9 ноября в Большом концертном зале псковской областной филармонии состоится День открытых дверей Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.
На мероприятие приглашаются учителя и директора школ, будущие абитуриенты и их родители. ПсковГУ познакомит гостей с учебной структурой вуза, деканами факультетов, правилами приёма.
В программе мероприятия: презентация образовательных программ, информация о правилах приема в университет в 2018 году, встреча с руководством вуза, деканами и студентами университета.
На сцене БКЗ Псковской областной филармонии выступят творческие коллективы университета.
После торжественного собрания в БКЗ будет работать информационно-справочный центр, где преподаватели и студенты всех факультетов и Колледжа ПсковГУ ответят на любые интересующие вопросы.