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Общество

День открытых дверей состоится в ПсковГУ 9 ноября

9 ноября в Большом концертном зале псковской областной филармонии состоится День открытых дверей Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

На мероприятие приглашаются учителя и директора школ, будущие абитуриенты и их родители. ПсковГУ познакомит гостей с учебной структурой вуза, деканами факультетов, правилами приёма.

В программе мероприятия: презентация образовательных программ, информация о правилах приема в университет в 2018 году, встреча с руководством вуза, деканами и студентами университета.

На сцене БКЗ Псковской областной филармонии выступят творческие коллективы университета.

После торжественного собрания в БКЗ будет работать информационно-справочный центр, где преподаватели и студенты всех факультетов и Колледжа ПсковГУ ответят на любые интересующие вопросы.

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