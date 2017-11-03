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Общество

Активисты ОНФ призвали студентов ПсковГУ придумать «Образ будущего страны»

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области провели встречу со студентами Псковского государственного университета. В мероприятии принял участие член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев. Общественники обсудили со студентами вопросы молодежной политики, рассказали о проектах Народного фронта и новом направлении «Молодежка ОНФ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Встреча прошла в формате диалога. Гости спрашивали у ребят о целях, которые они ставят перед собой, говорили о том, как молодые люди могут изменить жизнь вокруг себя, занимаясь общественной деятельностью. Александр Васильев рассказал о проекте Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», который направлен на участие граждан в формировании дорожной политики в регионах и улучшении качества дорог. Также он рассказал о фотоконкурсе «Убитые дороги», в котором студенты могут участвовать, и продемонстрировал уже поступившие из нескольких регионов фотографии.

Члены регионального штаба ОНФ Григорий Турчин и Сергей Елизаров рассказали о том, какие проекты ОНФ работают в регионе, чего удалось достигнуть. «В ходе реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» в регионе порядка 160 незаконных свалок нанесено на карту свалок. Этот проект ОНФ очень хорошо себя зарекомендовал, Псковская область входит в десятку регионов с наиболее эффективной работой по выявлению и ликвидации свалок», – отметил Елизаров. Он призвал молодых людей принять участие в проекте, тем самым внося свой вклад в улучшение экологии. «Вы идете по городу и видите свалку, делаете фото, отправляете ее на сайт картасвалок.рф и знаете, что она будет ликвидирована», – пояснил Елизаров.

Член регионального штаба ОНФ Григорий Турчин призвал студентов приходить в ОНФ со своими идеями. «Многие вещи можно делать самостоятельно, не дожидаясь ничьей помощи. «Молодежка ОНФ» дает такую возможность», – отметил Турчин. Он обозначил направления, которыми занимается Народный фронт: контроль за исполнением указов и поручений главы государства, ремонт дорог, экология, качество оказания госуслуг, организация досуга для школьников, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан.

В ходе встречи студентам были продемонстрированы видеоролики «Молодежки ОНФ», мотивирующие заниматься общественной деятельностью. Александр Васильев призвал молодых людей заняться программированием своего будущего и будущего России, а свои мысли в виде эссе направить на конкурс «Молодежки ОНФ» «Образ будущего страны».

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