Найденного в Великой Александра Соловьёва похоронят 8 ноября

12:37, 03 ноября 2017, ПАИ

Отпевание бывшего исполнительного директора Совета муниципальных образований Псковской области Александра Соловьева, найденного мертвым в реке Великой в Пскове, состоится 8 ноября в 11:00 в храме Александра Невского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

От имени депутатов Псковской городской Думы, администрации города и себя лично глава Пскова Иван Цецерский и и. о. главы администрации города Игорь Калашников выразили глубокие соболезнования родным и близким в связи с трагической смертью Александра Соловьёва.

«Ушёл из жизни замечательный человек, ответственный руководитель, воин-афганец. Он посвятил свою жизнь без остатка Родине и любимому городу, был активным общественником. Немало сил он отдал работе руководителем аппарата администрации Псковского района, исполнительным директором Совета муниципальных образований Псковской области, вёл совместную плодотворную работу с Псковской городской Думой, администрацией города Пскова. Нам будет не хватать этого порядочного, надежного и отзывчивого друга, товарища, коллеги. Скорбим вместе с вами. Люди знали и ценили его за профессионализм, работоспособность, умение принимать своевременные и взвешенные решения. Это невосполнимая утрата», - говорится в тексте соболезнования.