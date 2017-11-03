Глава армянской диаспоры в Пскове: День народного единства по значимости сравняется с 9 Мая

12:30, 03 ноября 2017, ПАИ

Руководитель армянской диаспоры в Пскове Меружан Вермишян уверен, что если не сейчас, то через 20-30 лет День народного единства по значимости сравняется с 9 Мая. Об этом он заявил на круглом столе в честь праздника, который прошёл в региональном отделении партии «Единая Россия» 3 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Хотя, конечно, праздники, спущенные «сверху» тяжело приживаются, но этот живет уже 13 лет», - добавил Меружан Вермишян. По его мнению, 4 ноября - символ объединения народов. «В Пскове все народы проживают дружно, отчасти благодаря властям, которые хорошо работают с представителями диаспор», - отметил он.

Председатель городского совета сторонников «Единой России», депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев также обратил внимание на конструктивную работу диаспор с городскими властями. «Надеюсь, что этот конструктивный диалог будет только развиваться», - подчеркнул он.

Также Валерий Тюменцев добавил, что в 2005 году об истории Дня народного единства знали всего 8% россиян, сейчас - более 60%.