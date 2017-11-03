Чай с плюшками получат псковичи, пришедшие на Народную ярмарку в национальных костюмах

13:02, 03 ноября 2017, ПАИ

На Народной ярмарке ремесленников, которая состоится в Детском парке Пскова 4 ноября, пришедшие в национальных костюмах смогут получить чай с плюшками. Об этом сообщила начальник отдела рекламных и маркетинговых проектов Северо-Западного центра социологии и маркетинга Марина Кожевникова на круглом столе, посвященном Дню народного единства 3 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Марина Кожевникова отметила, что русский национальный костюм немного позабыт, поэтому Центр уделяет ему большое значение. «Раньше мы думали, что это шутовство, что все будут смеяться», - сказала она.

В связи с этим Центр социологии и маркетинга предлагает в следующем этническом фестивале предусмотреть отдельный блок костюмов народов, которые проживают в Пскове. «Я надеюсь, что вы поддержите данную инициативу, это интересное предложение», - обратилась Марина Кожевникова к собравшимся.

Она также заметила, что люди хотят и добра, и мира, и национальной кухни. «Флаг, например, в первую очередь, объединяет все народы», - добавила спикер. По её словам, объединив костюм, язык и национальную кухню, было бы интересно попробовать новую форму, вовлечь в эти процессы новые диаспоры.

Кроме того, Марина Кожевникова предложила в течение года организовать фестиваль спортивных единоборств различных народов. «У каждых же нардов есть своя борьба и другие виды спорта. Можно объединить молодежь города», - пояснила она. Также предлагается устроить женскую борьбу, а финал сделать именно 4 ноября с угощениями и обучением языку других национальностей. «Это то, что людей объединяет, когда они сами вовлечены, а не только наблюдают», - считает начальник отдела.