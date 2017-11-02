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128 тысяч рублей лишилась псковичка из-за интернет-мошенников

1 ноября в Пскове неизвестный под предлогом покупки мебели через один из сайтов  завладел 128 тысячами рублей, принадлежавшими  псковичке. Возбуждено уголовное дело. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Другой житель Пскова лишился 3400 рублей в результате обманных действий неизвестного злоумышленника, действовавшего под  предлогом  продажи  оборудования.

В Великих Луках горожанин на одном из сайтов в интернете заинтересовался объявлением о продаже мотобуксировщика. Продавец предложил  великолучанину перечислить деньги на указанный им счет. Тот  перевел более 70 тысяч рублей, но  заказанный агрегат так и  не получил. Потерпевший обратился за помощью в  ОМВД России по городу Великие Луки. Возбуждено уголовное дело.

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