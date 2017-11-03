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Общество

Фестиваль абрикосов предложил провести в Пскове Меружан Вермишян

Фестиваль абрикосов предложил провести в Пскове руководитель армянской диаспоры Меружан Вермишян. Об этом с круглого стола, посвященного Дню народного единства, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Меружан Вермишян отметил, что в Москве, например, подобные фестивали поддерживает мэрия, так как «это очень затратное мероприятие». «На фестивале выступают ансамбли, играют в шашки, нарды и шахматы, раздают всем абрикосы», - рассказал он и добавил, что фестиваль можно приурочить к международным Ганзейским дням 2019 года. 

Он добавил, что на 4 ноября запланирована встреча врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с представителями армянской диаспоры Пскова.

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