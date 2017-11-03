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Общество

Рейды на псковских водоёмах проведут сотрудники ГИМС в праздничные дни

В предстоящие праздничные дни сотрудники ФКУ «Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Псковской области» проведут рейды и патрулирования акваторий водных объектов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС, безопасности людей на водных объектах будет уделено повышенное внимание.

В ведомстве отметили, что сотрудники ГИМС совместно с внештатными сотрудниками и представителями ВОСВОД будут осуществлять патрулирование водных объектов Псковской области. Во время патрулирования они проводят профилактические беседы с рыбаками и судоводителями. Государственные инспекторы напоминают о необходимости перед выходом на акваторию проверять исправность плавсредства и наличие аварийно-спасательного инвентаря на борту. Кроме того, они рекомендуют следить за прогнозом погоды, быть предельно внимательными в пути и сообщать родным и близким планируемое время возвращения.

Всего по состоянию на 1 ноября инспекторы ГИМС осуществили 446 рейдов, патрулирований и профилактических выездов.

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