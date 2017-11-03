Хиловские школьники будут обеспечены питанием по поручению губернатора Псковской области

14:09, 03 ноября 2017, ПАИ

По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вопрос с горячим питанием в Хиловской школе решен. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на первого заместителя губернатора Веру Емельянову, после выхода с осенних каникул все школьники будут получать питание в полном объеме.

Порховская средняя общеобразовательная школа № 1, чьим филиалом является Хиловская школа, и столовая санатория «Хилово» заключили договор на оказание соответствующей услуги, добавила Вера Емельянова.

Она также рассказала, что по факту отсутствия в школе горячего питания была проведена межведомственная проверка, которая показала неправильную организацию рабочего процесса со стороны руководителя филиала. Заведующая знала о намерениях повара уйти на пенсию, но заблаговременно не предприняла никаких действий по поиску замены и не заключила договор со сторонней организацией на оказание услуг по питанию детей. «За бездействие руководителю Хиловской школы объявлен выговор», — добавила первый вице-губернатор.