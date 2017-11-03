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Общество

Идею накрыть огромный стол с национальными блюдами в Пскове озвучила представительница центра социологии и маркетинга

Начальник отдела рекламных и маркетинговых проектов Северо-Западного центра социологии и маркетинга Марина Кожевникова предложила на Октябрьском проспекте в Пскове установить огромный стол с национальными блюдами. Такую идею она озвучила в ходе круглого стола в региональном отделении партии «Единая Россия», который прошёл 3 ноября и был посвящён Дню народного единства, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мне кажется, каждая хозяйка будет горда своим приготовленным блюдом, можно также обмениваться рецептами», - пояснила Марина Кожевникова.

Руководитель армянской диаспоры в Пскове Меружан Вермишьян на это сказал, что его организация перестала выставлять на городских праздниках народную кухню, потому что «это превратилось в очень нехорошую вещь». Он посетовал, что и ремесленников в диаспоре практически не осталось, потому что молодёжь практически этим не занимается.

«Нам, конечно, нужно теснее взаимодействовать, лучше узнать диаспоры, узнать кухню, - обратился к собравшимся руководитель Северо-Западного центра социологии и маркетинга, депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев. -  Надеюсь, что в следующий  раз мы уже соберемся большим составом, с другими диаспорами даже может».

Представитель азербайджанской диаспоры в целом идею Марины Кожевниковой поддержал, но заявил, что огромный стол от Октябрьской площади  до Летнего сада будет сложно организовать без поддержки властей. При этом он подчеркнул, что новые мероприятия в праздничные дни должны быть и они будут. «Не нужно даже отделять мероприятия отдельно по диаспорам, мы можем делать вместе», - подчеркнул представитель азербайджанской диаспоры. 

«Мы должны придумывать что-то новое, чтобы молодежь приходила, - отметил он. - Если мы не передадим будущему поколению этот праздник, то он забудется».

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