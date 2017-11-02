Шесть лет колонии получил пскович, нападавший на девушек

13:39, 03 ноября 2017, ПАИ

Шесть лет колонии получил 40-летний пскович, нападавший на девушек. Как сообщили Псковскому агентству информации в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области, мужчина признан виновным в совершении трех разбойных нападений (частью 2 статьи 162 УК РФ) и насильственных действий сексуального характера (пункту «б» части 2 статьи 132 УК РФ).

Установлено, что 17 января 2016 года злоумышленник, проследив за студенткой от автобуса до здания общежития, напал на нее во дворе с ножом и завладел имеющимися деньгами в сумме 1,5 тысячи рублей. 29 сентября 2016 года, проследив за девушкой от фитнесс-клуба до дома, напал в подъезде с ножом, завладев 800 рублями.

В тот же вечер, в одном из соседних дворов, напал с ножом на другую девушку, которая выгуливала собаку. Завладев ее мобильным телефоном, мужчина попытался надругаться над ней.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.