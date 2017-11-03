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Спорт

Совет по молодежной политике города сдаст нормы ГТО

10 ноября в 9:00 на стадионе «Машиностроитель» в Пскове члены Совета по молодежной политике города сдадут нормы ГТО.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Совете. Горожан приглашают присоединиться к сдаче нормативов.

«Такое решение принято в ходе заседания сектора по поддержке молодежного предпринимательства, развития туризма и спорта. Участники заседания отметили актуальность и важность предстоящего события. В настоящее время мы формируем команду из числа членов Совета. Приглашаем неравнодушных псковичей присоединиться к сдаче нормативов», - рассказал председатель Совета по молодежной политике Александр Андреев.

Подробная информация в группе Совета по молодежной политике «ВКонтакте», а также у заместителя председателя Василия Демидова по телефону 8 951 756 01 31.

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