Совет по молодежной политике города сдаст нормы ГТО

14:01, 03 ноября 2017, ПАИ

10 ноября в 9:00 на стадионе «Машиностроитель» в Пскове члены Совета по молодежной политике города сдадут нормы ГТО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Совете. Горожан приглашают присоединиться к сдаче нормативов.

«Такое решение принято в ходе заседания сектора по поддержке молодежного предпринимательства, развития туризма и спорта. Участники заседания отметили актуальность и важность предстоящего события. В настоящее время мы формируем команду из числа членов Совета. Приглашаем неравнодушных псковичей присоединиться к сдаче нормативов», - рассказал председатель Совета по молодежной политике Александр Андреев.

Подробная информация в группе Совета по молодежной политике «ВКонтакте», а также у заместителя председателя Василия Демидова по телефону 8 951 756 01 31.