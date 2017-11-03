Аллею энергетиков привели в порядок студенты Псковского агротехнического колледжа и сотрудники «Псковэнерго»

13:54, 03 ноября 2017, ПАИ

3 ноября специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» и студенты 4 курса отделения энергетики Псковского агротехнического колледжа, обучающиеся по специальности «электроснабжение промышленных предприятий», провели осеннее благоустройство Аллеи энергетиков в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, аллея из саженцев липы мелколистной и кустарника дерен сибирика была заложена в 2011 году возле учебных корпусов Псковского сельскохозяйственного техникума (ныне Псковский агротехнический колледж) в честь 50-летия открытия отделения электрификации. Ухаживают за зелеными насаждениями учащиеся всех отделений.

Порядка 40 человек – студенты и преподаватели Псковского агротехнического колледжа, сотрудники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» и ОАО «Псковэнергосбыт» объединились в желании привести в порядок территорию возле учебного заведения.

«Мне приятно отметить, что за годы сотрудничества между «Псковэнерго» и Псковским агротехническим колледжем сложились конструктивные партнерские и теплые дружеские взаимоотношения, - подчеркнул директор учебного заведения Сергей Янкин. - Совместное благоустройство Аллеи энергетиков станет нашей небольшой общей лептой в проведение объявленного в России Года экологии».

Отметим, что за годы функционирования отделением электрификации были подготовлены почти три тысячи высококвалифицированных специалистов для энергопредприятий Псковской области. Его выпускники внесли вклад в становление и развитие псковской энергосистемы, их имена уже стали и частью истории «Псковэнерго». В «Псковэнерго» работают порядка пятисот выпускников отделения электрификации Псковского агротехнического колледжа, составляя основу производственного персонала предприятия.