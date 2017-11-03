Завершены работы по газификации автостанции в Порхове

14:19, 03 ноября 2017, ПАИ

Завершены работы по газификации автостанции в Порхове. Теперь она подключена к газу, что позволило отказаться от печного отопления, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс». Новшество оценили работники автостанции и посетители - внутри стало заметно теплее.

Печное отопление использовалось на протяжении 40 лет, с постройки автостанции в 1977 году. Весной 2018 года будут выполнены разборка печи и благоустройство территории автостанции.

«Развитие сети автостанций в районах Псковской области является одной из приоритетных задач предприятия. Продолжается планомерная работа по реконструкции и ремонту автостанций, повышению уровню комфорта пассажиров и снижению неэффективных расходов предприятия. В ближайших планах – открытие транспортно-пересадочных узлов в Кунье, Пыталово и Невеле», - отметили в пресс-службе.