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Общество

Завершены работы по газификации автостанции в Порхове

Завершены работы по газификации автостанции в Порхове. Теперь она подключена к газу, что позволило отказаться от печного отопления, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс». Новшество оценили работники автостанции и посетители - внутри стало заметно теплее.

Печное отопление использовалось на протяжении 40 лет, с постройки автостанции в 1977 году. Весной 2018 года будут выполнены разборка печи и благоустройство территории автостанции.

«Развитие сети автостанций в районах Псковской области является одной из приоритетных задач предприятия. Продолжается планомерная работа по реконструкции и ремонту автостанций, повышению уровню комфорта пассажиров и снижению неэффективных расходов предприятия. В ближайших планах – открытие транспортно-пересадочных узлов в Кунье, Пыталово и Невеле», - отметили в пресс-службе.

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