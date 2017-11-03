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Общество

Пять медалей завоевали псковские гимнастки на Х Международном турнире в Белорусии

В городе Барановичи (Белоруссия) прошел Х Международный турнир по художественной гимнастике «Золотые краски осени». В турнире приняли участие спортсмены из Литвы, Латвии, Польши, России и Беларуси. Россию представляли спортсменки из Пскова, воспитанницы детской юношеской спортивной школы «Гармония», которые завоевали 5 медалей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, более 200 участниц юбилейного турнира боролись за победу в 10 возрастных категориях. В акробатическом зале Ледового дворца Барановичей юные спортсменки состязались только в личных упражнениях.

Главным судьей соревнований была многократная чемпионка мира и Европы, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Любовь Черкашина. Поддержать спортсменок также приехала художественная гимнастка Марина Гончарова, а также спортсменки юниорской национальной сборной Маргарита Овадинская и Алина Горносько.

Второе место в индивидуальной программе заняли Софья Домрачева среди участниц 2008 года рождения и Кира Христенко среди участниц 2007 года рождения. В программе первого разряда второе место в возрастной категории 2005 года рождения завоевала Дарья Сергеева.

Кроме того, среди спортсменок 2002 года рождения по программе «Кандидат в мастера спорта» второе место одержала Лия Ионова. Третья ступенька пьедестала у Элины Кузьмич 2003 года рождения.

Спортсмены получили дипломы, медали, ценные подарки.

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