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Общество

Гала-шоу «Мисс Псков 2017» состоится 3 ноября в санатории «Хилово»

Сегодня, 3 ноября, в 19:30 в Порховском районе в концертном зале санатория «Хилово» состоится гала-шоу участниц конкурса красоты «Мисс Псков 2017» - регионального этапа конкурса красоты «Мисс Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор конкурса Николай Королев.

В рамках мероприятия участницы сделают несколько выходов, среди которых - дефиле, выход в купальниках, танцевальный конкурс и визитная карточка. В роли жюри будут сами зрители, которые выберут победительницу в номинации «Мисс Хилово».

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