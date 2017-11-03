Гала-шоу «Мисс Псков 2017» состоится 3 ноября в санатории «Хилово»

15:30, 03 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 3 ноября, в 19:30 в Порховском районе в концертном зале санатория «Хилово» состоится гала-шоу участниц конкурса красоты «Мисс Псков 2017» - регионального этапа конкурса красоты «Мисс Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор конкурса Николай Королев.

В рамках мероприятия участницы сделают несколько выходов, среди которых - дефиле, выход в купальниках, танцевальный конкурс и визитная карточка. В роли жюри будут сами зрители, которые выберут победительницу в номинации «Мисс Хилово».