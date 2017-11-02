Тело избитой женщины обнаружено в одной из квартир в Пскове

15:26, 03 ноября 2017, ПАИ

Уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей) возбуждено по факту обнаружения в одной из квартир в Пскове тела 37-летней местной жительницы с множественными кровоподтёками в области головы и туловища. В результате медицинского судебного исследования установлено наличие телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, к преступлению причастен 51-летний хозяин квартиры, который 29 октября, в ответ на устроенную потерпевшей сцену ревности относительно оказанных знаков внимания их гостье, нанес ей множество ударов кулаками в область головы и туловища. В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте преступления.

В настоящее время произведено процессуальное задержание подозреваемого. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.