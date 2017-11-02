Глава Пскова вошел в состав правительственной комиссии по региональному развитию

15:47, 03 ноября 2017, ПАИ

Глава Пскова, член Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ Иван Цецерский вошел в состав правительственной комиссии по региональному развитию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заседание комиссии под руководством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Козака проходит сегодня, 3 ноября, в Москве, где глава Пскова находится с рабочим визитом. Псковскую область в работе комиссии представляет врио губернатора Михаил Ведерников.

Среди участников заседания члены Правительства РФ, руководители министерств, губернаторский корпус и три представителя муниципалитетов. Основной докладчик по вопросам повестки дня - министр финансов России Антон Силуанов.