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Политика

Глава Пскова вошел в состав правительственной комиссии по региональному развитию

Глава Пскова, член Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ Иван Цецерский вошел в состав правительственной комиссии по региональному развитию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заседание комиссии под руководством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Козака проходит сегодня, 3 ноября, в Москве, где глава Пскова находится с рабочим визитом. Псковскую область в работе комиссии представляет врио губернатора Михаил Ведерников.

Среди участников заседания члены Правительства РФ, руководители министерств, губернаторский корпус и три представителя муниципалитетов. Основной докладчик по вопросам повестки дня - министр финансов России Антон Силуанов.

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