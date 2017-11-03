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Общество

Более 40 школьников Псковской области вступили в ряды юнармии

Сегодня, 3 ноября, на территории Военно-исторического комплекса «Линия Сталина» в деревне Холматка Островского района, состоялось торжественное вступление в юнармию школьников Стругокрасненсого района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения  Российского движения школьников по Псковской области, торжественное вручение провёл начальник регионального штаба Михаил Рыбчинский. В мероприятии приняли участие более 40 активистов Российского движения школьников из Острова, Стугокрасненского района и Новосокольников.

С поздравительной речью к вступившим обратились член Общественной палаты Псковской области Елена Александрова, координатор Российского движения школьников в Псковской области Алена Иванова, депутат городского поселения «Остров» Ирина Смирнова, директор Военно-исторического музея-заповедника Псковской области Петр Гринчук.

Напомним, что  «Линия Сталина» строилась в 1938-1939 годах и проходила вдоль старой государственной границы СССР. 

Основа оборонительных укреплений - долговременные огневые точки (ДОТ), артиллерийские полукапониры (ПК), командно-наблюдательные пункты (КНП), позиции для стрелковых отделений, надолбы, проволочные заграждения. Островский УР потерял военно-стратегическое значение в 1939 году в связи с изменением границ СССР в западном направлении.

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