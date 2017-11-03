Пскович претендует на победу в телевизионном конкурсе «Ты - звезда»

17:31, 03 ноября 2017, ПАИ

Пскович Роман Сушков, который сейчас учится в магистратуре Московского института культуры эстрадного отделения, может попасть в финальную часть телевизионного вокального конкурса молодых исполнителей «Ты - звезда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили участники группы поддержки Романа.

Роману необходимо попасть в восьмерку лидеров голосования. Поддержать Романа Сушкова можно здесь. Голосование продлится до 8 ноября. Принять участие в нём можно только один раз в 24 часа с одного устройства.

Под портретом участника размещена аудиозапись его вокала, которую можно послушать.

Гранд-финал конкурса состоится 27 ноября.

Добавим, что телевизионный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Ты - звезда» - это новый проект продюсерского центра композитора Алексея Малахова, премьера которого состоится на канале Russian Music Box осенью этого года. Реализовать этот проект помогает известная оперная певица Олеся Лагутина.

Победители получат ценные призы - Хрустальную звезду, диплом, подарки от спонсоров, а также интервью в эфире канала Russian Music box.

Самого талантливого и удачливого участника ждет гран-при конкурса - сертификат на 10 тысяч долларов от продюсерского центра и возможность записать дуэт со звездой, автором которого станет Алексей Малахов.