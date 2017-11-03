За кражу ноутбука, мобильного телефона и денег великолучанин предстанет перед судом

16:31, 03 ноября 2017, ПАИ

В Великих Луках перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в краже из частного дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, в начале июля ночью в Великих Луках 24-летний безработный местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, через незапертую дверь проник в частный дом на улице Новоселенинской и украл ноутбук, мобильный телефон и деньги, принадлежащие 59-летнему мужчине, после чего скрылся.

Вскоре стражи порядка задержали злоумышленника. Часть похищенного им была изъята. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 (кража) Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время это уголовное дело после завершения расследования направлено для рассмотрения в суд. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде 6 лет лишения свободы.