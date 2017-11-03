В Псковском филиале академии ФСИН прошли обучение вологодские сотрудники ведомства

17:22, 03 ноября 2017, ПАИ

В Псковском филиале академии ФСИН России состоялся выпуск слушателей курсов первоначальной профессиональной подготовки рядового и младшего начальствующего состава территориальных органов ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

За месяц обучения в псковском филиале академии слушатели из Вологодской области изучили учебные дисциплины, связанные с профессиональной деятельностью сотрудников уголовно-исполнительной системы, основы физической, строевой и огневой подготовки, психолого-педагогической деятельности, делопроизводства и оказания первой медицинской помощи.

Все выпускники успешно сдали экзамены по изученным дисциплинам и получили свидетельства о прохождении специальной первоначальной подготовки.

Отметим, что 7 ноября в Псковском филиале академии начнут обучение на курсах первоначальной профессиональной подготовки сотрудники из УФСИН России по Республике Дагестан, Смоленской и Псковской областей.