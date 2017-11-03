0
20:20
Акция областного Совета ветеранов прошла в Макушине Опочецкого района
18:10
Александр Голышев: Мединский прекрасно знает ценность Мелетово
15:30
Гала-шоу «Мисс Псков 2017» состоится 3 ноября в санатории «Хилово»
14:19
Участница проекта на Первом канале претендует на премию «Народное признание»
10:07
На сайте ПАИ стартовало голосование за участниц «Мисс Псков - 2017»
09:30
Ярмарка ремесленников откроет празднование Дня народного единства в Пскове
22:51
Дети псковских полицейских нарисовали родителей в погонах
Еще новости
Общество

Развод на службу по охране порядка нарядов Росгвардии состоялся в Пскове

В Пскове состоялся гарнизонный развод нарядов Росгвардии и полиции, заступающих на службу по охране общественного порядка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие начальник отдела Росгвардии по Псковской области полковник Игорь Иванов, заместитель начальника – начальник полиции УМВД России по Псковской области полковник полиции Алексей Дмитриев.

Обращаясь к личному составу, полковник Игорь Иванов отметил, что, благодаря совместной эффективной работе по охране правопорядка, в текущем году на территории области, удалось добиться значительного снижения уличной преступности.

Также, начальник территориального органа Росгвардии поздравил полицейских с наступающим профессиональным праздником.

В ходе проведения развода полковник Игорь Иванов вручил сотрудникам вневедомственной охраны ключи от новых служебных автомобилей. Кроме того, отличившиеся сотрудники Росгвардии и полиции получили почетные грамоты, благодарности и погоны с очередными званиями.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Акция областного Совета ветеранов прошла в Макушине Опочецкого района
03 ноября 2017
Акция областного Совета ветеранов прошла в Макушине Опочецкого района
Александр Голышев: Мединский прекрасно знает ценность Мелетово
03 ноября 2017
Александр Голышев: Мединский прекрасно знает ценность Мелетово
Гала-шоу «Мисс Псков 2017» состоится 3 ноября в санатории «Хилово»
03 ноября 2017
Гала-шоу «Мисс Псков 2017» состоится 3 ноября в санатории «Хилово»
Участница проекта на Первом канале претендует на премию «Народное признание»
03 ноября 2017
Участница проекта на Первом канале претендует на премию «Народное признание»
На сайте ПАИ стартовало голосование за участниц «Мисс Псков - 2017»
03 ноября 2017
На сайте ПАИ стартовало голосование за участниц «Мисс Псков - 2017»
Ярмарка ремесленников откроет празднование Дня народного единства в Пскове
03 ноября 2017
Ярмарка ремесленников откроет празднование Дня народного единства в Пскове
Дети псковских полицейских нарисовали родителей в погонах
02 ноября 2017
Дети псковских полицейских нарисовали родителей в погонах
Основательница ансамбля «Радость» скончалась в Пскове
02 ноября 2017
Основательница ансамбля «Радость» скончалась в Пскове 1

Идет загрузка...