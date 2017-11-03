Развод на службу по охране порядка нарядов Росгвардии состоялся в Пскове

17:45, 03 ноября 2017, ПАИ

В Пскове состоялся гарнизонный развод нарядов Росгвардии и полиции, заступающих на службу по охране общественного порядка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие начальник отдела Росгвардии по Псковской области полковник Игорь Иванов, заместитель начальника – начальник полиции УМВД России по Псковской области полковник полиции Алексей Дмитриев.

Обращаясь к личному составу, полковник Игорь Иванов отметил, что, благодаря совместной эффективной работе по охране правопорядка, в текущем году на территории области, удалось добиться значительного снижения уличной преступности.

Также, начальник территориального органа Росгвардии поздравил полицейских с наступающим профессиональным праздником.

В ходе проведения развода полковник Игорь Иванов вручил сотрудникам вневедомственной охраны ключи от новых служебных автомобилей. Кроме того, отличившиеся сотрудники Росгвардии и полиции получили почетные грамоты, благодарности и погоны с очередными званиями.